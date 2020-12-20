فرصة عمل بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر - القاهرة

(فرصة عمل)
|شركة هندسية كبري تطلب شباب وبنات للعمل TELE-SALES AGENT المرتب: 3000 + عمولة تصل من 4000 الي 8000 جنيه مطلوب من سكان القاهرة فقط "خريجين مؤهل عالي" خبرة سنتين ويفضل لو تم العمل بمجال العقارات أو التأمين أو البنوك مواعيد العمل 8 ساعات من ١٠ صباحاً الي 6 مساءً للتقديم: ارسال السيرة الذاتية على واتس اب رقم 01060771922 وسيتم التواصل معك الانترفيوهات متاحة كل يوم من السبت الي الخميس من الساعه 1 ظهرا حتي الساعه 6 مساءا يتم تحديد المواعيد بعد إرسال السير الذاتية العنوان: مدينة نصر امتداد مكرم عبيد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد الصادق
|التليفون:
|01060771922
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|العنوان:
|مدينة نصر امتداد مكرم عبيد- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076889
4,000 جنيه
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