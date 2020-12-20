فرصة عمل بشركة هندسية كبرى بمدينة نصر - القاهرة

شركة هندسية كبري تطلب شباب وبنات للعمل TELE-SALES AGENT المرتب: 3000 + عمولة تصل من 4000 الي 8000 جنيه مطلوب من سكان القاهرة فقط "خريجين مؤهل عالي" خبرة سنتين ويفضل لو تم العمل بمجال العقارات أو التأمين أو البنوك مواعيد العمل 8 ساعات من ١٠ صباحاً الي 6 مساءً للتقديم: ارسال السيرة الذاتية على واتس اب رقم 01060771922 وسيتم التواصل معك الانترفيوهات متاحة كل يوم من السبت الي الخميس من الساعه 1 ظهرا حتي الساعه 6 مساءا يتم تحديد المواعيد بعد إرسال السير الذاتية العنوان: مدينة نصر امتداد مكرم عبيد