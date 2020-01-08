(فرصة عمل)
|فرصة عمل بالفنادق والمطاعم بشرم الشيخ براتب يصل الي 4200ج الوظائف المطلوبة ( افراد امن - هاوس كيبينج - استيوارد - عمال زراعة - مساعد ويتر - ويتر - مغسلة ) توفر الفنادق :- سكن + 3 وجبات يوميا + مواصلات داخلية وخارجية + تأمينات صحية واجتماعية شروط العمل :- السن مابين 18 وحتي 45 عام عدد ايام العمل 45 يوم و 15 يوم اجازة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048087
(للاستثمار)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل