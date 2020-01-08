فرصة عمل بالفنادق والمطاعم بشرم الشيخ براتب يصل الي 4200ج الوظائف المطلوبة ( افراد امن - هاوس كيبينج - استيوارد - عمال زراعة - مساعد ويتر - ويتر - مغسلة ) توفر الفنادق :- سكن + 3 وجبات يوميا + مواصلات داخلية وخارجية + تأمينات صحية واجتماعية شروط العمل :- السن مابين 18 وحتي 45 عام عدد ايام العمل 45 يوم و 15 يوم اجازة