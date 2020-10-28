فرصة عمل افراد امن

(فرصة عمل)
|) أكتوبر – التجمع – الرحاب ( – أفراد أمن ومراقبين 12 ساعة + توفير السكن للمغتربين + تامينات صحية واجتماعية + اعدادي علي األقل ( – راتب 3000ج 4 أيام إجازة - مواقع : كمبوندات سكنية – موالت تجارية – شركات - السن من 40 : 18 سنة ) شباب فقط ( ) المؤهل للتواصل علي الميل :Marinabaysands1994@gmail.com أ.أحمد محمد كود : 4059
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Marina BaySands
|التليفون:
|01067655383
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|العنوان:
|القاهرة – مصر الجديدة – 5 عمارات الميريلاند جسر السويس – الدور الـ 4 – مكتب 402 ( أقرب محطة مترو حدائق الزيتون )- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070652
3,000 جنيه
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