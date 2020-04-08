فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عاليه قدرة نص ميجا -مياه مرافق-حريق-رخصة تشغيل –سجل صناعى النشاط بلاستيك ببرج العرب مجهز بكاميرات مراقبه اعلى مستوى واجهزة حريق كواشف دخان مطلوب 35 الف 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/4/2020
رقم الإعلان: 2057785
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صورة الاعلان: فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار - في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عالي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/4/2020
صورة الاعلان: مصنع 50000م للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب بلوك كامل يصلح لجميع الانشطة سعر المتر 1800 ج 01001910248 01223342232.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى 1450م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 1450م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 1450م للبيع 3 ادوار سعر المتر 3000ج ببرج العرب 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

31/3/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى 2400م للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 2400م للبيع مبنى خرسانة 3 ادوار رخصه كامل بجميع التجهيزات كهرباء ماء سعر المتر 3000ج ببرج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

26/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش - في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بمجمع الصناعى العجمى البيطاش يصلح لجميع الانشطه للايجار او البيع بسعر مغرى سعر الايجار 120.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
صورة الاعلان: مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع - في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع كيماويات وبلاستيك وغزل ونسيج للبيع والايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات 4000و5000و7000م مبانى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

22/3/2020
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صورة الاعلان: مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره - في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 400م بالمنطقه الصناعية بمجمع الصناعات الصغيره بالعجمى البيطاش للبيع او للايجار لو للبيع سعر الب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصانع ايجار ببرج العرب الاسكندريه مساحات من 600 الى 6000م باسعار تبدا من 9000ج 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

16/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 2600م للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 2600م للبيع ببرج العرب الاسكندريه ينفع غذائى و دوائى به مبنى 1300وفى 2600م ايضا بسعر 5مليون ونص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

15/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 4300م غذائى للبيع - في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م غذائى للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 4300م غذائى للبيع ببرج العرب الاسكندريه بسعر روعه 6 مليون ونصف 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

14/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 300م مبنى 175م دورين - في الإسكندرية مصر

مصنع 300م مبنى 175م دورين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 300م مبنى 175م دورين كيماوى للبيع 850000 ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 01223342232 0122665.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م - في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع للبيع نشاط غذائى 1400م مبنى 50% بسعر 2700000 ببرج العرب الاسكندرية 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مصنع 200م رخصة كيماوات وكهربا - في الإسكندرية مصر

مصنع 200م رخصة كيماوات وكهربا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع 200م رخصة كيماوات وكهربا 140 كيلو 3 فاز للبيع بسعر تحفه 600000 ببرج العرب 01001910248 01223342.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

3/3/2020
صورة الاعلان: مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مصنع غذائى 850م بيع ببرج العرب سعر المتر مبنى 2300ج 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

24/2/2020
صورة الاعلان: معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م - في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معروض مصانع غذائى للبيع من 300م الى 15000م متوسط سعر المتر 800 ج ببرج العرب والعامريه وميرغيم وموزغي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

23/2/2020
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