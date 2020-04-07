(للإيجار)
|فرصة عظيمة مصنع مميز جدا جدا للايجار مساحه حوالى 1100م عنابر حوالى 800م تشطيب الترا لوكس كهرباء عاليه قدرة نص ميجا -مياه مرافق-حريق-رخصة تشغيل –سجل صناعى النشاط اسمده ببرج العرب مجهز بكاميرات مراقبه اعلى مستوى واجهزة حريق كواشف دخان مطلوب 35 الف 01001910248 01223342232 01226652827
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mmm
|التليفون:
|01001910248
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|العنوان:
|- برج العرب
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057582
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