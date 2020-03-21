فرصة شقة مميزة فى قلب التجمع الخامس شقتك متشطبة سوبر لوكس بمقدم 680 الف فى التجمع الخامس . شقتك بتطل على لاند سكيب ولاجونز فى كمبوند مميز . شقتك مكونة من (2 غرفة + 1 حمام + ريسبشن + مطبخ) . شقتك فى موقع مميز بالقرب من الجامعة الامريكية . انتهز الفرصة و كلمنا على 01061536694 - 01276211689