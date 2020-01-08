(للبيع)
|فرصة شقة للبيع بكمبوند كريك بارك التوسعات الشمالية بمدينة 6 اكتوبر بجوار أرقى الكمبوندات بالمدينة جاردن هيلز – ماونتن ڨيو – جراند هايتس – جرين 5 مساحة 217 متر دور رابع - يوجد اسانسير 3 غرف منهم ماستر بحمام + 2 حمام + رسبشن 3 قطع + مطبخ طوب احمر حصة فى الجراج خالصة الاقساط ووديعة الصيانة استلام فورى مطلوب 1,100,000 جنيه كاش للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|l
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- .
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048048
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