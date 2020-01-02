(للبيع)
|فرصة شقة سوبر لوكس بالحى الايطالى ڨيو رائع للبيع شقة داخل كمبوند الحى الايطالى – حدائق اكتوبر بجوار كمبوند المنتزه - دجلة جاردنز – أشجار سيتى تتميز بإطلالة مباشرة على النافورة وعلى ميدان بالدور الثانى - يوجد اسانسير مساحة الشقة 80م غرفتين نوم + رسبشن + مطبخ + حمام تشطيب سوبر لوكس خالصة الاقساط مطلوب 450,000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض اتصل بنا 01122957722 Ramcees Real Estate شركة رمسيس للتسويق العقارى - مدينة 6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|w
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- d
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047370
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