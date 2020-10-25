(للبيع)
|فرصة شقة بكمبوند الرايات ريزدنس حدائق اكتوبر للبيع شقة بحدائق اكتوبر – كمبوند الرايات ريزدنس بجوار الحى الايطالى وكمبوند كنز دور اول – الشقة خلفية المساحة 80 متر تتكون من غرفتين + ريسبشن + مطبخ + حمام نصف تشطيب مطلوب 280.000 جنيه للاستفسار وطلب المعاينة ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الرايات- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|280,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070419
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