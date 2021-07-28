(للبيع)
|فرصة سكن و استثمار حصرية امام #العاصمة_الادارية_الجديدة بسعر متر 2700 فقط! مساحات تبدا من 135:250 و باطلالة علي حديقة في #الحي_المتميز هتلاقي كل حاجة حواليك نوادي وجامعات ومولات وكافة الخدمات ومتنساش تسأل علي عروض الكاش احجز الان
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد علي
|التليفون:
|01128729795
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|العنوان:
|الحي المتميز امام العاصمة الادارية علي طريق السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|432,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100860
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