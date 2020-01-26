(للبيع)
|فرصة بسعر مغرى شقة 170م طيبة جاردنز شقة للبيع بمشروع طيبة جاردنز بجوار نادى الصيد 6 اكتوبر بالمرحلة الثالثة عالشارع الرئيسى مساحة 170 متر بالدور ثالث ويوجد اسانسير بالعمارة تشطيب سوبر لوكس 3 غرف نوم + 2 حمام + رسبشن واسع + مطبخ مطلوب فقط 1,050,000ج كاش للتفاصيل والمعاينة ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى بمدينة 6 اكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|w
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- w
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,050,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050497
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