(للبيع)
|فرصة بأقل سعر أرض بالحى التاسع اكتوبر ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر لبناء عمارة بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف 570 متر – نسبة بنائية 50% للارضى و55% للمتكرر مدفوع 69.800 $ دولار مطلوب 450.000 جنيه اوڨر للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|450,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/11/2020
|رقم الإعلان:
|2070965
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