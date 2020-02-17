فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها

الشقق في أبراج أعالي سيتي .مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغلال جيد للمساحة . حضرتك لك حصة في الأرض وتسهيلات في السداد حضرتك تقدر تقسط على ثلاث سنوات بأبراج كلها مرخصة المقدم اقل من ٤٠٪ من الوحدة اللي حضرتك هتختارها .بدون عموله مكتب ……وبدون فوائد علي الأقساط من أبراج أعالي سيتي