فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها

(للبيع)

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صورة الاعلان: فرصة امتلاك شقق تمليك بالتقسيط في موقع متميز ببنها - في القليوبية مصر

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الشقق في أبراج أعالي سيتي .مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغلال جيد للمساحة . حضرتك لك حصة في الأرض وتسهيلات في السداد حضرتك تقدر تقسط على ثلاث سنوات بأبراج كلها مرخصة المقدم اقل من ٤٠٪ من الوحدة اللي حضرتك هتختارها .بدون عموله مكتب ……وبدون فوائد علي الأقساط من أبراج أعالي سيتي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اعالي العقاريه
التليفون: 01000130790

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العنوان: بنها كفر الجزار- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 540,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2020
رقم الإعلان: 2053083
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صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقارية انت دايما كسبان شقة 135م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وس.
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القليوبية - مصر
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4,500 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع - في القليوبية مصر

شقق للبيع

(للبيع)

- في القليوبية مصر

✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
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1,000,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع - في القليوبية مصر

شقق للبيع

(للبيع)

- في القليوبية مصر

✅ادفع 40% وقسط الباقي ع 36شهر ✅واستلم شقه مساحة ✅(115_125_135_160_180_185) c.
العنوان:

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17/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقرية هتحقق حلمك . شقة 160م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره.
العنوان:

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القسم: 

5,500 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

مع اعالي العقارية حلمك هيبقى حقيقة . شقة 160م بابراج اعالي سيتي مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسب.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

16/2/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في بنها_ المنشية - في القليوبية مصر

شقة للبيع في بنها_ المنشية

(للبيع)

- في القليوبية مصر

🔸امتلك شقتك بارقي مناطق بنها.بفيو رائع 🔸شقة 125م 🔸3غ_ ريسبشن قطعتين _2 حمام.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

16/2/2020
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صورة الاعلان: شقق للبيع ببنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع ببنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقة 135م مكونه من 3 غرف، 2حمام، مطبخ وريسبشن وسفره بتوزيع ممتاز يضمن استغلال جيد للمساحة يعني تهوية .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتق.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

650,000 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع ف بنها بالقليوبية - في القليوبية مصر

شقق للبيع ف بنها بالقليوبية

(للبيع)

- في القليوبية مصر

شقق بأرقى مكان في بنها فيو رائع ومساحات تصل ل 185 م وتقسيط ل 36 شهر.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

12/2/2020
صورة الاعلان: شقة 125 م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 125 م للبيع بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

. شقق للبيع بنها بالتقسيط (3 غرف وريسبشن قطعتين و2 حمام ومطبخ أمريكانى ) استلم شقتك معاها هديتك . .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

6/1/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها - في القليوبية مصر

شقق للبيع بابراج اعالي سيتي بنها

(للبيع)

- في القليوبية مصر

أبراج أعالي سيتي بنها . عنوان يقربك من كل الناس . بقرب خدمات بنها . وفي قلب المدينة هتحصل علي ش.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

26/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأ.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

19/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر وحتى 185 متر . بأب.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

15/12/2019
صورة الاعلان: شقق للبيع بنها بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقق للبيع بنها بالتقسيط

(للبيع)

- في القليوبية مصر

لو تعبت من الدوشة وبتفكر على مكان هادى تسكن فيه . أعالى العقارية بتقدم لك. شقق للبيع فى بنها بالتق.
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

11/12/2019
صورة الاعلان: شقة 160م للبيع بالتقسيط - في القليوبية مصر

شقة 160م للبيع بالتقسيط

(للتقسيط)

- في القليوبية مصر

لعشاق الهدوء . امتلك شقتك الآن بمساحات مختلفة . اختار منها ما يناسبك . مساحات تبدأ من 115 متر .
العنوان:

القليوبية - مصر
القسم: 

5,500 جنيه

10/12/2019
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