فرصة استثمارية مضمونة

فرصة عقارية مضمونة و مضمونة لأنها في العاصمة الادارية سواء في الداون تاون او الكومباوندات تقدر تمتلك وحدة ( سكنية / تجارية / ادارية ) سعر المتر للسكني يبدأ من 6600 سعر متر التجاري يبدأ من 35 ألف سعر متر الاداري يبدأ من 22 ألف مع وجود خصومات و أنظمة سداد متعددة.14