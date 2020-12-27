فرصة استثمارية مضمونة

(للبيع)
|فرصة عقارية مضمونة و مضمونة لأنها في العاصمة الادارية سواء في الداون تاون او الكومباوندات تقدر تمتلك وحدة ( سكنية / تجارية / ادارية ) سعر المتر للسكني يبدأ من 6600 سعر متر التجاري يبدأ من 35 ألف سعر متر الاداري يبدأ من 22 ألف مع وجود خصومات و أنظمة سداد متعددة.14
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mohamed salah
|التليفون:
|01111650855
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- العاصمة الادارية الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077611
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