فرصة استثمارية للسادة الاطباء ميزان 135م مميز بشارع القاهرة الرئيسى

(للبيع)

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صورة الاعلان: فرصة استثمارية للسادة الاطباء ميزان 135م مميز بشارع القاهرة الرئيسى - في الإسكندرية مصر

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كود(6080) بسم الله الرحمن الرحيم فرصة استثمارية للسادة الاطباء والمحامين والاستشاريين وكذلك المعامل وكل الاعمال الادارية والخدمية ميزان 135م مميز بشارع القاهرة الرئيسى بقلب سيدى بشر اسكندرية ببرج كايروفيو يصلح لكافة الاغراض ممكن تقسيمة ( 3غ+2ر+2ح+م ) برج برخصة رسمية ادارى تجارى يسلم تشطيب او بدون بالاتفاق جميع الخدمات مدخل فاخر سلالم رخام استلام فورى بعد التعاقد السعر المطلوب 8500ج كاش مع التفاوض البسيط استلام فورى للتواصل والاستفسار1284805916 1096954037
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النجار
التليفون: 01284805916

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 57ش القاهرة سيدى بشر- سيدى بشر
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 20/12/2020
رقم الإعلان: 2076812
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صورة الاعلان: محل 60م البيطاش الرئيسى للبيع - في الإسكندرية مصر

محل 60م البيطاش الرئيسى للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

محل 60م البيطاش الرئيسى للبيع اول دخلة البيطاش طريق اسكندرية مطروح مطلوب 1850000 01001910248 012233.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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18/12/2020
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محلات تجارية للبيع

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فرصة للجادين بالداون تاون الجديدة ( بشاير الخير ) بالاسكندرية محلات تجارية بالممشي التجارى امام قاعا.
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