فرصة استثمارية للسادة الاطباء ميزان 135م مميز بشارع القاهرة الرئيسى

(للبيع)
|كود(6080) بسم الله الرحمن الرحيم فرصة استثمارية للسادة الاطباء والمحامين والاستشاريين وكذلك المعامل وكل الاعمال الادارية والخدمية ميزان 135م مميز بشارع القاهرة الرئيسى بقلب سيدى بشر اسكندرية ببرج كايروفيو يصلح لكافة الاغراض ممكن تقسيمة ( 3غ+2ر+2ح+م ) برج برخصة رسمية ادارى تجارى يسلم تشطيب او بدون بالاتفاق جميع الخدمات مدخل فاخر سلالم رخام استلام فورى بعد التعاقد السعر المطلوب 8500ج كاش مع التفاوض البسيط استلام فورى للتواصل والاستفسار1284805916 1096954037
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النجار
|التليفون:
|01284805916
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|العنوان:
|57ش القاهرة سيدى بشر- سيدى بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076812
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