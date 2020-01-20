فرصة استثمارية جيدة بالإمارات

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الإمارات (عجمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فرصة استثمارية جيدة بإمارة عجمان تملك شقة بوسط مدينة عجمان موقع استراتيجي علي شارع الشيخ خليفة بالقرب من السفير مول كافة الخدمات متوفرة مقدم 17000 واقساط علي 84 شهر توجد شقق غرفة وصاله وغرفتين وصالة الاستلام فورا بعد التعاقد Multi Flags Real Estate للحجز والاستعلام / 00971524972339
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: abdlrhman bayoumy
التليفون: 00971524972339

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الشيخ خليفة بالقرب من السفير مول- ajman
عجمان -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 17,000 درهم
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049763
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط بسعر مغري موقع قريب من الخدمات

للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط بسعر مغري موقع قريب من الخدمات

(للبيع)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع ارض سكنية منطقة شخبوط بسعر مغري موقع.
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20/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا فخمة 12 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.فيلا فخمة 12 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا فخمة 12 غرفة في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 12 غرفة نوم كبيرة - مجلس.
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20/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي

للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا 5 غرف في الحي المتوسط الريف أبوظبي تتكون الفيلا من : طابق أرضي : مطبخ - حمام منفصل - غرف.
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اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل رائع في مدينة شخبوط أبوظبي

للبيع.مجمع 6 فلل رائع في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 6 فلل رائع في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : 8 غرف ماستر - مجلسين - 3 صال.
القسم: 

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين تجاريتين في منطقة المرور أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين تجاريتين في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين تجاريتين في منطقة المرور أبوظبي مجمع فيلتين تجارية كل فيلا لها مدخل خاص كل فيلا م.
القسم: 

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20/1/2020
صورة الاعلان: للبيغ شقة اطلالة على القصباء

للبيغ شقة اطلالة على القصباء

(للبيع)

للبيع شقة بالشارقة اطلالة عالقصبا مساحة 120 متر غرفتين وصالة رسوم خدمات 4500 درهم مطلوب 450 الف درهم.
القسم: 

450,000 درهم

19/1/2020
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صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي أرض سكنية تقع على زاويتين و3 شوارع منهم شارع رئيسي مس.
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19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي

للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.أرض سكنية تجارية تصريح بناء 40 طابق في جزيرة الريم أبوظبي أرض سكنية تجارية تبلغ مساحة الأرض .
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا بمساحة كبيرة في كورنيش القرم أبوظبي

للبيع.فيلا بمساحة كبيرة في كورنيش القرم أبوظبي

(للبيع)

للبيع.فيلا بمساحة كبيرة في كورنيش القرم أبوظبي هذه الفيلا تقع على شارعين هذه الفيلا مكونه من : 10 غ.
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19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي هذا المجمع مكونة من : الفيلا الأولى مكونة من : 12 غر.
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19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي هذا المجمع مكونة من : الفيلا الأولى مكونة من : 12 غر.
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19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الشامخة أبوظبي

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الشامخة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - صالة - غرفة طعام .
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19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا منطقة جنوب الشامخة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس وبها ملحق

للبيع فيلا منطقة جنوب الشامخة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس وبها ملحق

(للبيع)

للبيع فيلا منطقة جنوب الشامخة موقع مميز تشطيب سوبر ديلوكس وبها ملحق المساحه 120×100 الفيلا تتكون من .
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4,500,000 درهم

19/1/2020
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للبيع فيلا سكنية عشر غرف فالشامخة شارع عام موقع مميز

(للبيع)

للبيع فيلا سكنية عشر غرف فالشامخة شارع عام موقع مميز مساحه الارض ١٥٠ × ١.
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19/1/2020
صورة الاعلان: للبيع.بناية 11 طابق في شارع الفلاح أبوظبي

للبيع.بناية 11 طابق في شارع الفلاح أبوظبي

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للبيع.بناية 11 طابق في شارع الفلاح أبوظبي تتكون هذه البناية من : طابق أرضي - 11 طابق مكونة من : 22.
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19/1/2020
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