فرصة استثمارية جيدة بالإمارات

(للبيع)
|فرصة استثمارية جيدة بإمارة عجمان تملك شقة بوسط مدينة عجمان موقع استراتيجي علي شارع الشيخ خليفة بالقرب من السفير مول كافة الخدمات متوفرة مقدم 17000 واقساط علي 84 شهر توجد شقق غرفة وصاله وغرفتين وصالة الاستلام فورا بعد التعاقد Multi Flags Real Estate للحجز والاستعلام / 00971524972339
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|abdlrhman bayoumy
|التليفون:
|00971524972339
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الشيخ خليفة بالقرب من السفير مول- ajman
عجمان - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|17,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049763
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
450,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
4,500,000 درهم
اتصل
اتصل