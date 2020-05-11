فرصة استثمارك جت لحد عندك بالعاصمة الادارية الجديدة

فرصتك في امتلاك شقة في العاصمة الادارية الجديدة جتلك لحد عندك واستثمارك الجديد هتلاقي في شقتك بالعاصمة وحواليك كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وبحيرات صناعية وخدمات غيرهم كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة