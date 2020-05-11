فرصة استثمارك جت لحد عندك بالعاصمة الادارية الجديدة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فرصة استثمارك جت لحد عندك بالعاصمة الادارية الجديدة - في القاهرة مصر

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فرصتك في امتلاك شقة في العاصمة الادارية الجديدة جتلك لحد عندك واستثمارك الجديد هتلاقي في شقتك بالعاصمة وحواليك كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ومطاعم وكافيهات ومنطقة ملاعب وبحيرات صناعية وخدمات غيرهم كتير وشقتك 169م (5غرفة+5حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في العاصمة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 175,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059306
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