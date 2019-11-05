فرصة إستثمارية رائعه مول تجاري إداري وطبي (smart mall) للبيع في مدينة بدر

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تفاصيل الإعلان
فرصة إستثمارية رائعه مول تجاري إداري وطبي (smart mall) للبيع في مدينة بدر المدينة الاقرب للعاصمه الإداريه ع طريق السويس مباشرة في أكثر المناطق التجارية بمدينة بدر ذات كثافة سكانية عالية جدا موقع تجاري ممتاز حي الياسمين ( دور أرضي + دور أول + دور تاني) بالنسبه للدور الارضي مساحات تبدا من 16 م الي 97 متر و سعر المتر بيدا من 42 الف بالنسبه للدور الاول و التاني مساحات تبدا من 17 م الي 35 متر سعر المتر يبدا من 19 الف بالنسبه للنظام السداد مقدمات بتبدا من 20 % وفترات سداد تصل ال 5 سنوات
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: خالد
التليفون: 01000546705

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العنوان: - مدينه نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 875,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046105
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