(للبيع)
|فرصة أرض بأقل اوڨر بالحى التاسع اكتوبر ارض بمشروع بيت الوطن اكتوبر المرحلة السادسة بالحى9 بالقرب من ميدان الحصرى وجامعة 6 اكتوبر ترخيص عمارة (بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف) C قطاع مساحة 600 متر مدفوع 83000 دولار مقدم (25%) مطلوب اوڨر 200,000 جنيه فقط + المدفوع بالدولار لمزيد من التفاصيل والعروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|g
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- g
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045691
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