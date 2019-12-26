فرشك موجود في شاليهك في السخنة

(للبيع)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة مفروش وانسي هم الفرش وتعالي صيف بشنطة هدومك بس وكمان هتستمتع بخدمات القرية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر عن شاليهك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|122,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046692
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