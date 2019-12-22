فرست فرنتشر لاحدث وارقي موديلات الاثاث المكتبي

(للبيع)
|اثاث مكتبي مستورد وصناعة محلية، ستائر مكتب، أي كميات، تسليم فوري لعنوانك، اختر من معارضنا بالمهندسين والدقي موديلات جديدة & اسعار متميزة بمعارضنا . شركة فرست فرنتشر لإستيراد و تصنيع الأثاث المكتبي المتكامل، والستائر المكتبية01003755888، الإدارة: 98شارع محى الدين أبوالعز –أمام بوابة3نادي الصيد المهندسين ت : 33372823 الفرع : 96 ش النيل – ميدان الجلاء – الدقى – ت : 37488014
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ashraf
|التليفون:
|01003755888---01005063803
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|العنوان:
|96ش/النيل ميدان الجلاء -الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047652
10 جنيه