فرررصه لا تكرر وعرض مميز جدا

(للبيع)
|باقوي عروض بمدينه الشروق بأرقي مناطق #مدينة_الشروق ** المنطقه الثالثة ** شقه 200 م بحريه + مساحة رووف مفتوحة 120م عباره عن : ( 3غرف + 3 حمام + ريسيبشن + مطبخ + 120 م تراس ) 📍وقريبه ⬅️من طريق الحريه ⬅️ومركز المدينة ⬅️ونادى الشروق عرض لفترة محدوده ادفع 699,000 ج بدل من 725,000ج لدينا مساحات تناسب الجميع بأرقى المناطق والاحياء بمدينة الشروق ( الثانية , الثالثة , الخامسة , الحي الرابع والاول والثانى والثالث فيلات )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|المنطقه الثالثه- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|699,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046485
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