فرررررصة لن تكرررر من # شركة_زياد_للإستثمار_العقاري

(للبيع)
|تقدم اقوى العرووووض بأقل الاسـعااااااااااار بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه باسعـار زماااااااااااااااااااان شقه 170 م امامي بالدور الاول عباره عن : (3 نوم + 2حمام + رسيبشن + مطبخ + تراس ) تسليم فوري للشقة . ( نصف تشطيب ) موقع مميز جدا ويقع بالقرب من طريق السويس وكمبوند حسن علام عرض لفتره محدودة بـ 750,000 ج كاش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ziad company
|التليفون:
|01008011136
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|العنوان:
|- الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053413
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