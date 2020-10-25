(فرصة عمل)
|مطلوب أفراد أمن بالقاهرة والجيزة والقرية الذكية بأكتوبر لدي شركة اكيور شباب من سن 18 : 45 سنة – راتب 3000ج – يوجد شفت 8 ساعات و 12 ساعة - يراعي الموقع بالنسبة لمقر السكن للمتقدم – يجب الحصول علي موقف نهائي من الجيش او تأجيل لمده طويلة – مؤهل متوسط علي االاقل - تأمينات كاملة صحي واجتماعي - 26 يوم عمل و4ايام اجازة – توفير السكن للمغتربين – زيادات سنوية 2 في السنة – حوافز شهرية لاللتزام بالعمل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ريهام
|التليفون:
|01090409822
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|العنوان:
|- مصر الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070442
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