فرد امن ادارى من قنا او سوهاج

(فرصة عمل)
|السن من 2 ل 40 ذكور فقط مؤهل متوسط مخلص جيش المرتب 2500 العمل 8 ساعات , او 3000 العمل 12 ساعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مطلوب
|التليفون:
|0065943761
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|العنوان:
|القاهرة - التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110279
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