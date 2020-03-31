فرح عيلتك وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)
|عيلتك هتفرح باحلى مصيف بامتلاك شاليه فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بروف مميز وقريب من اكوا بارك وحمامات سباحة بالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وفرح عيلتك باحلى مصيف فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|186,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057269
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