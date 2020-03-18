فرح اولادك وخد شاليهك ع الاكوا بارك في راس سدر

(للتقسيط)
|فرح اولادك وامتلك شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر وهتكون مطمن علي اولادك وهما بيلعبوا براحتهم وسط امن وحراسة 24 ساعة وبدون زحمة وكمان هتستمتع بكل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وبحيرات صناعية ومسجد وخدمات غيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد اتصل دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|80,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056322
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