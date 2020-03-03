فرح اولادك وخدلهم شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر

(للتقسيط)
|فرح اولادك وخدلك شاليه علي الاكوا بارك في راس سدر واستمتع بكل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات تانية كتييير كتير وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054986
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