فرح اولادك وامتلك في راس سدر

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر وفرح اولادك وعيلتك واستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا باي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|63,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048368
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