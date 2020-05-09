فرح اولادك وامتلك في السخنة واستمتع بأحلي مصيف

(للبدل)
|فرح اولادك وامتلك شاليه في السخنة واستمتع بأحلي مصيف في الهدوء من غير ازعاج وزحمة وشاليهك (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بالتفسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت ومول تجاري وكيدز اريا وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059118
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