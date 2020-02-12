فرح اولادك وامتلك في السخنة عي الاكوا بارك

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك واستمتع بأحلي فيو وخلي اولادك يلعبوا قدامك وانت مطمن عليهم وكمان امن وحراسة 24 ساعة وهتشوف كل يوم معالم حضارية من الاهرامات وابو الهول والقلعة وكمان نهر النيل وشاليهك ((65م)) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|147,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052512
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