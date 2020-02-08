فرح اولادك وامتلك شاليهك في السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وفرح اولادك وخليهم مبسوطين في مصيفهم وهيشوفوا كل يوم نماذج مصغرة من المعالم الحضارية منها الاهرامات وابو الهول والقلعة وكمان نهر النيل وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وجمب حمامات سباحة للكبار والصغار ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير كلمنا حالا علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|273,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052106
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