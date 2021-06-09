فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي

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صورة الاعلان: فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

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عشان راحتك وسعادتك تهمنا امتلك شاليهك في جازي باي 95 م يشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وقريبة من المطاعم و الكافيهات و اكوا بارك و البحيرات الصناعية و خدمات كتير وتشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي الفون او وتس اب ( 01279848994) واعرف تفاصيل عن شاليهك باقل مقدم وبالتقسيط المريح في جازي باي راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nevin
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 73,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/6/2021
رقم الإعلان: 2096576
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صورة الاعلان: شالية للبيع بفيو رائع علي البحر في موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بفيو رائع علي البحر في موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 90 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك ع البحر وبفيو ع حمام سباحة فى لاسيرينا باى - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك ع البحر وبفيو ع حمام سباحة فى لاسيرينا باى

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بفيو ع حمام سباحة امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى وقضى احلى الاوقات مع اولادك واستمتع باجمل بحر صافى وش.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: ع اجمل بحر صافى امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

ع اجمل بحر صافى امتلك شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك فى لاسيرينا باى راس سدر ع اجمل بحر صافى وقريب من كل خدماتك اللى بتحبها كافيهات واكوا بارك و ح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

9/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بمصيفك وامتلك شاليه في جازي باي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بمصيفك وامتلك شاليه في جازي باي راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
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70,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك - في جنوب سيناء مصر

استمتع باجمل مصيف ليك ولعائلتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع انت وعائلتك علي شالية علي البحر 105م يشمل (3 غرف + 2 حمام + مطبخ + ريسبشن) تشطيب سوبر لوكس في.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالمنظر الجمالي واجمل شواطئ جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

115 الاجازة مش بتحلي غير بلمة العيلة امتلك شاليهك بروف للحفلات بمساحة م (3غرفة + 2حمام +مطبخ امريكي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

8/6/2021
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صورة الاعلان: امتلك شاليهك في اجمل اطلاله علي البحر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في اجمل اطلاله علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتلاقي كل اللي محتاجة انت واسرتك وهتستمتع بجو الشواطئ والخدمات المتكاملة والفرب من المطاعم والكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص - في جنوب سيناء مصر

في جازي باي استمتع بحياة الرفاهيه وامتلك شاليهك الخاص

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

في جازي باي الاجازة هاتحلي امتلك تاون هاوس رائع علي البحر وكمان استمتع بالخدمات المميزة قريبة من الم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

125,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك علي البحر في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 46000 تقدر تمتلك شالية بفيو رائع علي البحر تشمل ( غرفه + حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وعلي بع.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

46,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

استمتع في شالية ليك ولعائلتك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قضي احلي الاوقات وامتلك شاليهك في جازي باي مساحة 120 م تشمل ( 4 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مبطخ امريكي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

هتلاقي عندنا في موسي كوست حياة الرفاهية والاستمتاع بجو الحفلات وكمان فرح اولادك بااجمل اكوا بارك وكم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع بفيو رائع في موسي كوست

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بجو البحر ولمه العيلة وامتلك شاليهك في موسي كوست مساحة 127 م ( 2 غرفه + 2 حمام + رسبيشن + مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

8/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شالية للبيع علي شواطئ راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع بالمميزات الخاصة انت واسرتك بفيو رائع علي البحر مساحة 90 م تشمل (2 غرفه + 2 حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

7/6/2021
صورة الاعلان: بتدور علي الراحة والامان اشتري شاليهك في موسي كوست راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدور علي الراحة والامان اشتري شاليهك في موسي كوست راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع بجو البحر والهدوء علي مساحة 90م تشمل (2غرفه + 2 حمام +رسبشن + مطبخ امريكي +مساح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع باجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع باجمل فيو

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

في موسي كوست هتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات الخضراء في مساحة 180 م تشمل ( 3 غرف + 2 حمام +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

354,000 جنيه

5/6/2021
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