فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي

(للبيع)
|عشان راحتك وسعادتك تهمنا امتلك شاليهك في جازي باي 95 م يشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وقريبة من المطاعم و الكافيهات و اكوا بارك و البحيرات الصناعية و خدمات كتير وتشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي الفون او وتس اب ( 01279848994) واعرف تفاصيل عن شاليهك باقل مقدم وبالتقسيط المريح في جازي باي راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nevin
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096576
137,000 جنيه
77,000 جنيه
69,000 جنيه
70,000 جنيه
79,000 جنيه
77,000 جنيه
50,000 جنيه
125,000 جنيه
46,000 جنيه
80,000 جنيه
354,000 جنيه
294,000 جنيه
137,000 جنيه
137,000 جنيه
354,000 جنيه