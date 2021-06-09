فرح اولادك وامتلك شالية واستمتع بالجو الرائع في جازي باي

عشان راحتك وسعادتك تهمنا امتلك شاليهك في جازي باي 95 م يشمل ( 3 غرف + 2 حمام + رسبيشن + مطبخ امريكي ) وقريبة من المطاعم و الكافيهات و اكوا بارك و البحيرات الصناعية و خدمات كتير وتشطيب سوبر لوكس يلا كلمنا حالا علي الفون او وتس اب ( 01279848994) واعرف تفاصيل عن شاليهك باقل مقدم وبالتقسيط المريح في جازي باي راس سدر