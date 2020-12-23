فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)
|-الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك من بلوبلو فووووري - واستفيد بكل انشطة القرية في هواء منعش طول السنة : ألعاب الشاطئ و الألعاب المائية -قرية بلوبلو تتميز بموقعها الجغرافي علي البحر وعلي بعد70 دقيقة من القاهرة . -امتلك شاليهك بجاردن كبير بمساحة100م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبيشن) ببمقدم251 الفـ بـس -واستفيد بكل خدامات القرية:جيم+سبا+فنادق+مول وحاجات كتير. -متفوتش الفرصة والحقق وكلمنا علي واتساب او فون علي 01013937774واعرف التفاصيل واحجز وحدتك.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- السويس
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|251,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077347
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