فرح الاولاد وامتلك شاليهك في السخنة علي 70 دقيقة من القاهرة

-الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك من بلوبلو فووووري - واستفيد بكل انشطة القرية في هواء منعش طول السنة : ألعاب الشاطئ و الألعاب المائية -قرية بلوبلو تتميز بموقعها الجغرافي علي البحر وعلي بعد70 دقيقة من القاهرة . -امتلك شاليهك بجاردن كبير بمساحة100م مكون من (2غرفة+حمام+مطبخ امريكي+ريسبيشن) ببمقدم251 الفـ بـس -واستفيد بكل خدامات القرية:جيم+سبا+فنادق+مول وحاجات كتير. -متفوتش الفرصة والحقق وكلمنا علي واتساب او فون علي 01013937774واعرف التفاصيل واحجز وحدتك.