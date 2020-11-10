فرح الاولاد وامتلك شاليهك بجاردن في العين السخنة

فرصة مش يتكرر كتير امتلك شاليه بحديقةكبيرة بمساحة 100م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +جاردن واسع) وفرح الاولاد في راس سدر واستمتع بالمياه الفيروزية وكل خدماتك حواليك فندق اكوا بارك سينما مطاعم وكافيهات وحاجات كتير مستياك ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774