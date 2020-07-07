فرح اسرتك وروح علي لاسيرينا السخنة وصيف براحتك

(للبيع)
|روح امتلك في لاسيرينا السخنة وفرح اسرتك وصيف براحتك طول ايام السنة وشاليهك 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس والفرش هدية وجمب كل الخدمات مول تجاري وكيدز اريا ومسجد وحمامات سباحة واكوا بارك وكل ده بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد اتصل علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|العاصمه الاداريه الجديده- العاصمه الاداريه الجديده
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062406
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