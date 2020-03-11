فرحتك مع اصحابك في راس سدر متتعوضش

امتلك شاليه في راس سدر وافرح مع اصحابك واتجمعوا مع بعض علي احلي بحر واجمل شاطئ رملي وشاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وغيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر