فحم نباتي وصناعي للشيشه

(للبيع)
|تقدم الشركه العربيه اجواد انواع فحم الشيشه اذا كنت تبحث عن افضل فحم الارجيله (الشيشة) يعد الاكثر طلبًا و استهلاكًا حول العالم فجميع الدول العربية و الاوروبية تستخدم الارجيله الان بداخل المقاهي و الكافيهات و الفنادق و ايضا المنازل ولذلك يحرصون علي استخدام فحم آمن للاستخدام ومطابق للمواصفات عالمية لذلك توفر شركتنا فحم نباتي فاخر فحم الشيشة العالي الجودة من افضل الانواع في العالم متاح لدينا فحم شيشه : فحم شيشه طلح سوداني فحم شيشه طلح نيجيري فحم شيشه كودا صومالي فحم شيشة سنديان لبناني فحم شيشة جريف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العربيه للفحم
|التليفون:
|01092434999
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|العنوان:
|المنصوره الجديده- المنصوره
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 دولار
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071193
300 دولار
300 دولار
300 دولار
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400 دولار
400 دولار
400 دولار
400 دولار