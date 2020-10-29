فحم مشاوي من نيجيريا

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صورة الاعلان: فحم مشاوي من نيجيريا - في الدقهلية مصر

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متوفر لدي شركتنا فحم مشاوي عالي الجوده شركتنا رائدة في صناعة الفحم الطبيعي فحم نيجيري ايين نخب أول عالي الجودة فحم نيجيري مصنع علي أيدي خبراء تصنيع الفحم بأفضل المواصفات العالمية فحم نيجيري يصلح لكافة الأغراض والاستخدامات ( المشاوي – الشيشة ) فحم نيجيري يتميز بأعلى نسبه كربون ( 80 % ) فحم نيجيري يتمتع بأعلى معدل اشتعال ( 6 ساعات ) فحم نيجيري يتميز بأقل نسبة رطوبة ( 2 % ) فحم نيجيري متوفر بعدة اشكال متناسقة ( شقف – اصابع ) فحم نيجيري متوفر بكافة العبوات ( كرتون – شكاير ) فحم نيجيري متوفر بجميع
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طلح سوداني
التليفون: +201281775499

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العنوان: المنصوره الجديده- المنصوره
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 300 دولار
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070748
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