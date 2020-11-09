فحم سوداني للتصدير من كوستي ودمازين

(للبيع)
|لدي شركتنا مصادرها داخل السودان ونستطيع توفير فحم الطلح من أجود انواع الأشجار (الطلح – أكاسيا) فحم طلح كوستي و خرصان ودمازين ، بأعلي جوده ومن المتعارف عليه ان فحم الطلح من اجود الانواع للاستخدام للشيشة (الأرجيله) و جميع الاغراض و يتمتع بمواصفات عالية من حيث درجة الحرارة و الرماد و فترة الاشتعال فحم الطلح الذي نوفر بمواصفات : نسبة اصابع تتعدي 55% خالي تماما من اي شوائب او كسر او اتربة 100% سريع الاشتعال و يدوم الكيلو الواحد لأكثر من 8 ساعات رماد ابيض كالثلج لا ينتج عنه شرر او ادخنه او روائح
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طلح سوداني
|التليفون:
|+201281775499
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|العنوان:
|المنصوره الجديده- المنصوره
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 دولار
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074165
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
300 دولار
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400 دولار
400 دولار
400 دولار
400 دولار