فحم سوداني للتصدير من كوستي ودمازين

لدي شركتنا مصادرها داخل السودان ونستطيع توفير فحم الطلح من أجود انواع الأشجار (الطلح – أكاسيا) فحم طلح كوستي و خرصان ودمازين ، بأعلي جوده ومن المتعارف عليه ان فحم الطلح من اجود الانواع للاستخدام للشيشة (الأرجيله) و جميع الاغراض و يتمتع بمواصفات عالية من حيث درجة الحرارة و الرماد و فترة الاشتعال فحم الطلح الذي نوفر بمواصفات : نسبة اصابع تتعدي 55% خالي تماما من اي شوائب او كسر او اتربة 100% سريع الاشتعال و يدوم الكيلو الواحد لأكثر من 8 ساعات رماد ابيض كالثلج لا ينتج عنه شرر او ادخنه او روائح