فان مرسيدس فيانو للايجار في القاهره

,ايجار فان فيانو استأجر فان مرسيدس فيانو 7 راكب لجميع التنقلات والرحلات الي جميع انحاء مصر 01119920103 تأجير احدث وافخم سياره مرسيدس فيانو فيتو فان عائلى احدث موديل في مصر, مرسيدس فان فيانو فيتو V250 احدث موديل للايجار بأرخص الاسعار في القا للحجز والاستفسار:01119920103 مواعيد العمل: السبت:من10ص الي10م الاحد:من10ص الي10م الاثنين:من10ص الي10م الثلاثاء:من10ص الي10م الاربعاء:من10ص الي10م الخميس:من10ص الي10م العنوان:7ش-محمد حسن الجمل-عباس العقاد -مدينه نصر /