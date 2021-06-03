فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)
|لودر فابو 7 طن 📷📷📷📷 📷📷📷 ف فابو بنقدملك كل جديد وكمان بنقدملك لودر 7 طن بمواصفاته الممتازه 📷📷📷 📷 يحقق كفاءة استهلاك الوقود كميزه اساسيه بالتوافق مع مجموهة نقل الحركه الهيدروستاتيكيه الذكيه وايضا معيار مناسب للإنتاجيه 📷 📷 مستوي فائق للرؤيه في جمبع الاتجاهات وادوات تحكم سهلة الاستخدام 📷 📷 تتيح لك قوى الرفع المتوازي العاليه مناولة الاحمال بمنتهي السلامه والثقه والتحكم الدقيق خلال نطاق العمل 📷 📷 ولان فابو هي الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر عندنا هتلاقي كل ماهو جديد وكمان هتلاقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01272227795
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|17/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097300
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