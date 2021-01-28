فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)
|جديد فابو 😍💥💥💥 ♦️♦️ لأن فابو هي الشركه الرائده للمعدات الثقيله ف الوطن العربي وزي مااتعودنا ف فابو هتلاقو دايما عندنا كل جديد وب أسعار لا تقبل المنافسه نهائيا 😌🔕🔕 💠 يحتوي لودر فابو ع مكونات تثبت كفائتها وهياكل متينه ووسائل راحه للمشغل 💁♂️🌟🌟🌟 📛📛 يجمع اللودر بين تكاليف التشغيل المنخفضه والمتانه والموثوقيه واقتصادية معدات فابو التي اثبتت كفائتها لتحقيق الاداء الانتاجي في مجموعه كبيره من التطبيقات التي تستخدم فيها اللوادر ذات العجلات وبذلك يكون لدينا معده تتميز بقيمتها النادره
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|31/1/2021
|رقم الإعلان:
|2082199
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