فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (كفر الشيخ) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
جديد فابو 😍💥💥💥 ♦️♦️ لأن فابو هي الشركه الرائده للمعدات الثقيله ف الوطن العربي وزي مااتعودنا ف فابو هتلاقو دايما عندنا كل جديد وب أسعار لا تقبل المنافسه نهائيا 😌🔕🔕 💠 يحتوي لودر فابو ع مكونات تثبت كفائتها وهياكل متينه ووسائل راحه للمشغل 💁‍♂️🌟🌟🌟 📛📛 يجمع اللودر بين تكاليف التشغيل المنخفضه والمتانه والموثوقيه واقتصادية معدات فابو التي اثبتت كفائتها لتحقيق الاداء الانتاجي في مجموعه كبيره من التطبيقات التي تستخدم فيها اللوادر ذات العجلات وبذلك يكون لدينا معده تتميز بقيمتها النادره
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01013333481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 31/1/2021
رقم الإعلان: 2082199
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت 👌💯 ⏪ مشروع تصنيع عبوات الب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

🔶🔶 فابو الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر توفر لعملائها الكرام احدث المعدات الثق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

Automatic Plastic Lid Forming Machine ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

26/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#عااااجل 📢 #فووووورى 📢 متاح لدي شركة دالتكس ايجيبت 💯 ماكينة 7 و 9 اونز طاقة.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

25/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو المستقبل 😌💥💥💥 ✳️ المعدات الثقيله بأنواعها المختلف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

23/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

في فابو هنحققلك كل احلامك 😉💥💥💥 💠💠 تستخدم المعدات الث.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية( 75الى80 كوب/الدقيقة) - تقوم الماكينة بانتاج الاكواب الورقية ( دوبل , س.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو ال 4 ونص طن ديزل 💪🚜 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📢 فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـركة دالـتكس ايجيبت 👌💯 ⏪ مشروع تصنيع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

14/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

12/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#الاكواب_الورقية اثبتت الكفاءه واحتياجات السوق ✅ واصبحت الكثير من المطاعم والكافيهات تعتمد علي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينات ورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#الاكواب_الورقية اثبتت الكفاءه واحتياجات السوق ✅ واصبحت الكثير من المطاعم والكافيهات تعتمد علي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/1/2021
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

حفارة فابو إكس 9 🤩🔥🔥🔥🔥 🏵الأجدد في عالم الحفارات فقط .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

9/1/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager