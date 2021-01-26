فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)
|🔶🔶 فابو الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر توفر لعملائها الكرام احدث المعدات الثقيله بأنواعها المختلفه بنظام سداد مريح ودا عشان تبدأ مشروعك معانا بكل سهوله وامان 🤝💥💥💥 👈👈 اختار مايناسب مشروعاتك واحنا هنقوم بخدمتك اينما كنت وفي اي وقت علي مدار 24 ساعه مع توفير الصيانه والضمان وشرح كامل للمجال 🤗💥💥 ⏺ تابع معنا كل ما هو جديد في عالم المعدات الثقيلة عبر صفحتنا على الفيس بوك : ; او على تويتر : تواصل معنا : 002-01013333481
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081581
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