فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)
|في فابو هنحققلك كل احلامك 😉💥💥💥 💠💠 تستخدم المعدات الثقيله للاعمال الانشائيه وايضا تستخدم في مشاريع الطرق ونقل المواد اللازمه لمشاريع البناء ✅ 🔶 يتوفر لدينا في شركة فابو جميع انواع المعدات الثقيله ولكل منها وظيفه معينه وب احدث الموديلات واسعار منطقيه ومنافسه للسوق 🔥🔥 🔶 معظم المعدات الثقيله لدينا تستخدم الانظمه الهيدروليكيه كمصدر اساسي للسرعه ✅💥 🔶 لا يقتصر الامر في فابو ع المعده احنا كمان بنوفرلك شرح كامل للمجال والعوامل المؤثره ع أداء المعده وايضا الصيانه والضمان ودا عشان تبدأ مشروعك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01013333481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080759
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل