فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

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تفاصيل الإعلان
جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو ال 4 ونص طن ديزل 💪🚜 ⬅️ رافعات الشووكه هي جزء اساسي في المصانع والمخازن ⬅️ تم تصميم موازين الرافعه في الاستخدامات الصناعيه القاسيه فيمكنها تحمل وزن زائد بمقدار 150% ⬅️ خضعت الرافعه ايضا لاختبارات مكثفه لاثبات سلامتها الميكانيكيه ومتانتها فهي تقبل معايير الثقه والسلامه والدقه في التطبيقات ذات الاستخدام الثقيل ⬅️ مواصافتها جيده جدا : 👈 تحميل :4.5 طن 👈 ارتفاع الشوكه : 3000 mm 👈 حجم الشوكة : 1220 × 150 × 50 👈 نظام : هيدورليك 👈 موديل : 2019 🛑 ولان فاب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01013333481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2080025
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5/1/2021
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30/12/2020
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🙏 تسليم دفعه جديده من ماكينات الاكواب الورقية لعملاء دالتكس 👍🏻✅ ԅ.
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29/12/2020
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ماكينات ورقيه

(للبيع)

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العنوان:

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28/12/2020
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مابنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية ب.
العنوان:

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اتصل

24/12/2020
صورة الاعلان: ماكينات ورقيه - في كفر الشيخ مصر

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- في كفر الشيخ مصر

👈#فقط_في_دالتكس_ايجيبت 👈متوفر لدينا ماكينة طباعه وماكينة تكسير 👈الاستلام خ.
العنوان:

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اتصل

21/12/2020
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