فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

جديد فابو 💥💥💥 كلارك فابو_فوركيليفت فابو ال 4 ونص طن ديزل 💪🚜 ⬅️ رافعات الشووكه هي جزء اساسي في المصانع والمخازن ⬅️ تم تصميم موازين الرافعه في الاستخدامات الصناعيه القاسيه فيمكنها تحمل وزن زائد بمقدار 150% ⬅️ خضعت الرافعه ايضا لاختبارات مكثفه لاثبات سلامتها الميكانيكيه ومتانتها فهي تقبل معايير الثقه والسلامه والدقه في التطبيقات ذات الاستخدام الثقيل ⬅️ مواصافتها جيده جدا : 👈 تحميل :4.5 طن 👈 ارتفاع الشوكه : 3000 mm 👈 حجم الشوكة : 1220 × 150 × 50 👈 نظام : هيدورليك 👈 موديل : 2019 🛑 ولان فاب