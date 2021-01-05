فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)
|حفارة فابو إكس 9 🤩🔥🔥🔥🔥 🏵الأجدد في عالم الحفارات فقط منشركة فابو بنظام هيدروليك ألماني 🤷♂️💥 🌐🌐 تستخدم حفارة فابو في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه وايضا في اعمال الحفر والتجريف ورفع الاشياء الكبيره والثقيله 🏗✅✅ 🔹🔹الحفار الوحيد في العالم الذي يجمع بين العجلات والجنزير من اجل تجكم ومرونه اكثر 😉💥💥💥 🔹🔹 تتميز ايضا المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20% 👌✅💥💥
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسراء جمعه
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079275
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-2 جنيه
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1 جنيه