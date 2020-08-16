فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

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#جديد_فـابـو👉👉 قوه وصلابه ومرونه في التحكم 💪💪⚡️⚡️ كلارك فابو - فوركليفت فابو ال 4.5 طن Diesel تحميل :4.5 طن ارتفاع الشوكه : 3000 mm حجم الشوكة : 1220 × 150 × 50 نظام : هيدورليك موديل : 2019 تابع كل ما هو جديد في عالم المعدات الثقيلة عبر صفحتنا على الفيس بوك : / او على تويتر : ;تواصل معنا: 002-01013333481 047-3107078 #فـابو_المستقبل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فابو
التليفون: 01013333481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2020
رقم الإعلان: 2065335
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD) - في كفر الشيخ مصر

مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مصنع علف حيوانات اليفه من شركة الجوهري (Dry FooD) شركة الجوهري المتخصصة في معدات مصانع الأعلاف و خ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/8/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/7/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1" - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1"

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1" 🔥 *الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

28/7/2020
صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة - في كفر الشيخ مصر

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لودر فابو . ⚡️💪 مستقبل المعدات الثقيلة في مصر والوطن العربي .👌 فابو ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/6/2020
صورة الاعلان: مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية - في كفر الشيخ مصر

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مشروع تصنيع عبوات البلاستيك بأشكال واحجام مختلفه للتعبئة الغذائية فـكـرة مـشـروع مـربـح جـدا مـن شـ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
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صورة الاعلان: فابو للمعدات الثقيلة - في كفر الشيخ مصر

فابو للمعدات الثقيلة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 إنن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/6/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه - في كفر الشيخ مصر

ماكينه تصنيع الاكياس الورقيه

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

📝لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل 👌&#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

13/6/2020
صورة الاعلان: ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الات تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي 👌 - تعتبر الماكينة من اسرع المع.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

1,544 جنيه

21/5/2020
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