فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)
|#جديد_فـابـو👉👉 قوه وصلابه ومرونه في التحكم 💪💪⚡️⚡️ كلارك فابو - فوركليفت فابو ال 4.5 طن Diesel تحميل :4.5 طن ارتفاع الشوكه : 3000 mm حجم الشوكة : 1220 × 150 × 50 نظام : هيدورليك موديل : 2019 تابع كل ما هو جديد في عالم المعدات الثقيلة عبر صفحتنا على الفيس بوك : / او على تويتر : ;تواصل معنا: 002-01013333481 047-3107078 #فـابو_المستقبل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01013333481
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065335
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1,544 جنيه