فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

#جديد_فـابـو👉👉 قوه وصلابه ومرونه في التحكم 💪💪⚡️⚡️ كلارك فابو - فوركليفت فابو ال 4.5 طن Diesel تحميل :4.5 طن ارتفاع الشوكه : 3000 mm حجم الشوكة : 1220 × 150 × 50 نظام : هيدورليك موديل : 2019 تابع كل ما هو جديد في عالم المعدات الثقيلة عبر صفحتنا على الفيس بوك : / او على تويتر : ;تواصل معنا: 002-01013333481 047-3107078 #فـابو_المستقبل