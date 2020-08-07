فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

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تفاصيل الإعلان
💪👌مع فابو احصل على خيارك المثالى تقدم فابو للمعدات الثقيلة تقدم لجميع عملائها معدات ثقيلة وحفارات ولوادر باحجام مختلفة واسعار لا تقبل المنافسة 💪👌تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: / اوزيارة قناتنا على يوتيوب: العنوان: جمهورية مصر العربية كفر الشيخ - تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #فابو_على_الثقيل_دور #لودر_فابو #فابو_كفاءة_انتاجية_عالية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فابو
التليفون: 01093659490

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/8/2020
رقم الإعلان: 2065088
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صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

7/8/2020
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 كيف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
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