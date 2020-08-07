فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

💪👌مع فابو احصل على خيارك المثالى تقدم فابو للمعدات الثقيلة تقدم لجميع عملائها معدات ثقيلة وحفارات ولوادر باحجام مختلفة واسعار لا تقبل المنافسة 💪👌تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: / اوزيارة قناتنا على يوتيوب: العنوان: جمهورية مصر العربية كفر الشيخ - تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #فابو_على_الثقيل_دور #لودر_فابو #فابو_كفاءة_انتاجية_عالية