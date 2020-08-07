فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)
|💪👌مع فابو احصل على خيارك المثالى تقدم فابو للمعدات الثقيلة تقدم لجميع عملائها معدات ثقيلة وحفارات ولوادر باحجام مختلفة واسعار لا تقبل المنافسة 💪👌تواصل الان من خلال الرقم المباشر 📞 002-01013333481 047-3107078 او زيارة صفحتنا على الفيس بوك: / اوزيارة قناتنا على يوتيوب: العنوان: جمهورية مصر العربية كفر الشيخ - تقسيم المحافظه الجديد - برج الجوهري #فابو_على_الثقيل_دور #لودر_فابو #فابو_كفاءة_انتاجية_عالية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01093659490
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065088
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