(للبيع)
|فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 💯👌انواع الحفارات ✔️💯1- الحفارات 👌💯حفارات الدولايب: تستخدم فى جميع انواع الحفر حتى تصل الى التاسيس او حفر خنادق الصرف الصحى ويصل الحفر الى واحد متر 👌💯2- حفارات الجنزير: وتستخدم فى انشاء جسم الطرق ومنها حفارات خاصه لتامين مواد التكسيرومنها نوعان : ✔️💪* والنوع الاول حفر وتحميل: تستخدم فى الحفرثم تعبئة ناتج الحفر لنقله وتستخدم فى الاعمال المتوسطة الصعوبه والاعمال الصعبه. ✔️💪* والنوع الثانى( حفر وتحميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فابو
|التليفون:
|01098987479
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064376
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