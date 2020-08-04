فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

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فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 💯👌انواع الحفارات ✔️💯1- الحفارات 👌💯حفارات الدولايب: تستخدم فى جميع انواع الحفر حتى تصل الى التاسيس او حفر خنادق الصرف الصحى ويصل الحفر الى واحد متر 👌💯2- حفارات الجنزير: وتستخدم فى انشاء جسم الطرق ومنها حفارات خاصه لتامين مواد التكسيرومنها نوعان : ✔️💪* والنوع الاول حفر وتحميل: تستخدم فى الحفرثم تعبئة ناتج الحفر لنقله وتستخدم فى الاعمال المتوسطة الصعوبه والاعمال الصعبه. ✔️💪* والنوع الثانى( حفر وتحميل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فابو
التليفون: 01098987479

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العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/8/2020
رقم الإعلان: 2064376
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صورة الاعلان: فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر - في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 كيف.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

اتصل

4/8/2020
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