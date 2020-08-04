فابو مستقبل المعدات الثقيله في مصر و الوطن العربي تكنولوجيا يابانيه علي أراضي مصريه . 👌 💯👌انواع الحفارات ✔️💯1- الحفارات 👌💯حفارات الدولايب: تستخدم فى جميع انواع الحفر حتى تصل الى التاسيس او حفر خنادق الصرف الصحى ويصل الحفر الى واحد متر 👌💯2- حفارات الجنزير: وتستخدم فى انشاء جسم الطرق ومنها حفارات خاصه لتامين مواد التكسيرومنها نوعان : ✔️💪* والنوع الاول حفر وتحميل: تستخدم فى الحفرثم تعبئة ناتج الحفر لنقله وتستخدم فى الاعمال المتوسطة الصعوبه والاعمال الصعبه. ✔️💪* والنوع الثانى( حفر وتحميل